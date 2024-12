La Fondation de la Biennale d’art contemporain de Venise (Italie) a annoncé ce mercredi 4 décembre, avoir désigné la Suisso-camerounaise Koyo Kouoh «Commissaire de la Biennale d’art contemporain de Venise 2026».

Figure d’autorité dans le domaine des arts plastiques et visuels sur la planète, Koyo Kouoh sera la première Africaine à endosser cette responsabilité et le 2è ressortissant africain à se voir confier cette tâche après le défunt Nigériano-américain Okwui Enwezor, (décédé en 2019) en 2015, lors de la 56e édition de cette Biennale.

«Le Conseil d’administration de la Biennale de Venise (…) a décidé de nommer Koyo Kouoh directrice du secteur des arts visuels, avec pour mission spécifique d’assurer le Commissariat de la 61e Exposition internationale d’art en 2026», a détaillé la Fondation de la Biennale de Venise dans un communiqué.

«C’est un honneur et un privilège uniques de suivre les traces d’illustres prédécesseurs dans le rôle de Directrice artistique et de créer une exposition qui, je l’espère, aura un sens pour le monde dans lequel nous vivons en ce moment et, plus important encore, pour le monde que nous voulons construire», s’est félicitée Koyo Kouoh après sa désignation.

Elevée entre Douala et Zurich, Kouoh âgée de 57 ans, est l’actuelle Conservatrice du Musée «Zeitz-MOCAA du Cap» en en Afrique du Sud qu’elle dirige depuis cinq ans. Elle est aussi à l’origine de la création d’un Centre d’art à Dakar, la capitale du Sénégal.