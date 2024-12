Un conseil des ministres ivoirien a adopté, jeudi 05 décembre, un décret portant adhésion de la Côte d’Ivoire à la Communauté Internationale de la noix de coco (ICC).

Le communiqué publié par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue de la réunion, informe que les Etats membres de l’ICC avaient approuvé à l’unanimité, lors de la 59e session de leur instance tenue en décembre 2023 en Indonésie, l’adhésion de la Côte d’Ivoire au traité constitutif de cette importante organisation intergouvernementale qui regroupe les principaux pays producteurs de noix de coco.

Il est indiqué que le décret adopté marque l’adhésion effective de la Côte d’Ivoire à l’ICC, en vue de développer et de valoriser la filière de la noix de coco, en synergie avec les autres pays signataires.

« Grâce à cette intégration, la Côte d’Ivoire pourra profiter de programmes d’assistance technique, de renforcement des capacités des producteurs, et d’accès à de nouveaux marchés. », a fait part Coulibaly lors de son point de presse tenu après le Conseil.

Fondée en 1969 sous l’égide de la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (CESAP), l’ICC compte actuellement 21 pays membres producteurs de noix de coco, représentant plus de 90 % de la production mondiale de noix de coco et des exportations de produits à base de noix de coco, lit-on sur son site.

Avant l’adhésion de la Côte d’Ivoire, seul le Kenya faisait partie du côté africain, de cette organisation intergouvernementale de pays producteurs de noix de coco.