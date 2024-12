L’exécutif du Faso a continué ce 09 décembre 2024 à repositionner ces pions politiques après la formation d’un nouveau Gouvernement de Transition ce 08 décembre.

L’ex-ministre burkinabé de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, Bassolma Bazié a été nommé par décret présidentiel, ce lundi 9 décembre, président de la Commission nationale de la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

Bazié avait cédé la veille, son poste ministériel à Mathias Traoré, dans le cadre d’un remaniement gouvernemental intervenu après le limogeage du Premier ministre, K. de Tambèla et de son équipe.

Les pays de l’AES (Mali, Niger et Burkina Faso) achèvent le 29 janvier 2025 leur processus de «retrait immédiat de la CEDEAO» décidé un an plus tôt pour «dénoncer les ingérences occidentales répétées dans les affaires de cette institution sous-régionale».

Les trois pays sahéliens, ont crée l’AES le 16 septembre 2023, en signant la Charte du Liptako-Gourma pour assurer leur «défense collective contre les menaces terroristes». Le 6 juillet 2024, ils ont aussi décidé de créer la «Confédération Alliance des Etats du Sahel».

La CEDEAO tient la prochaine session ordinaire de ses Chefs d’Etat le 15 décembre prochain à Abuja (Nigeria), une session qui sera consacrée essentiellement aux urgences de l’organisation sous-régionale, centrées sur ses pays membres sahéliens.