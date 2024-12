Le président du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a fait, mardi 10 décembre, un discours, à l’occasion de la célébration du 64e anniversaire de l’indépendance de son pays, dans lequel il rend hommage aux « artisans de cette indépendance réelle » et promet de mieux équiper l’armée pour continuer à défendre l’intégralité du territoire national et sécuriser les richesses du pays convoités par l’ennemi.

Au Burkina Faso, « nous avons su nous unir et nous donner la main pour pouvoir vaincre l’ennemi (…) L’armée ira où elle doit aller pour sécuriser nos richesses, puisque c’est de ça qu’il s’agit. Nous sommes victimes de nos richesses », a déclaré le chef de l’Etat malien, promettant que «ces richesses que les impérialistes veulent coûte que coûte, reprendre » pour maintenir le pays « dans l’esclavage » seront sécurisées.

Alors que le Burkina est la cible, depuis des années, des attaques terroristes, le président Traoré a déclaré que les ennemis seront poursuivis « jusqu’à leur dernier retranchement » et éliminés « jusqu’au dernier ».

« Dès à présent, tous les groupements sont instruits à reprendre les opérations de manière active. Au sol comme dans les airs, nous allons traquer ces ennemis de la nation jusqu’à leur dernier retranchement. Plusieurs opérations ont d’ores et déjà commencé et vont s’intensifier», a-t-il précisé, ajoutant que «la seule chose qui puisse prévaloir pour qu’ils puissent survivre, c’est qu’ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leurs logistiques».

«Le Burkina Faso n’abandonnera jamais. Le Burkina Faso n’abdiquera jamais. Le Burkina Faso va combattre », a martelé le président qui a aussi qualifié le peuple burkinabè d’un «peuple fier, combattant, guerrier et digne».

Le chef de l’Etat a remercié les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur pour leurs contributions à l’effort de guerre, permettant de plus en plus aux forces armées d’être mieux équipées et de sécuriser les populations et les terres.