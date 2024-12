Le Sénat et l’Assemblée nationale du Cameroun ont débattu et adopté respectivement ces 8 et 9 décembre, le projet de budget de l’exercice 2025 qui s’élève à 7.317,7 milliards de FCFA (environ 11,8 milliards de dollars américains), en hausse de 39,8 milliards de FCFA par rapport au budget gestion 2024.

Conformément à la loi camerounaise, le Président Paul Biya est tenu de promulguer cette loi de finances après son adoption par le parlement, pour qu’elle rentre en application.

Ce budget gestion 2025 a pour socle l’entretien d’une «croissance économique tout en rationalisant les dépenses publiques», a expliqué l’exécutif devant parlementaires et sénateurs.

Pour le compte de l’exercice 2025, l’Etat du Cameroun table sur une croissance économique globale de «4,1% contre 3,8% en 2024». Une croissance qui sera tirée principalement par le secteur non pétrolier (4,3%), alors que le secteur pétrolier devrait continuer à se «contracter», prédisent des conjectures étatiques.