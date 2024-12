Le ministère guinéen de l’Administration du territoire et de la décentralisation organise du 11 au 17 décembre, la 5ème édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP 2024), sous le thème «assoir une citoyenneté démocratique responsable pour la construction d’une Guinée nouvelle».

La cérémonie d’ouverture de cette 5ème édition aura lieu ce mercredi, au Palais du peuple à Conakry, la capitale, en présence, entre autres, de hauts responsables du pays.

SENACIP 2024 se veut « un outil de transformation positive du citoyen guinéen dans un contexte de refondation de l’Etat et de transformation économique et sociale à travers l’ambitieux programme SIMANDOU 2040 », indiquent les autorités dans le spot publicitaire de l’évènement.

La même source informe que des activités de sensibilisation, d’échanges et de formation seront organisées à travers le territoire national pour inciter chaque guinéen à prendre part activement à la construction d’une société plus unie, plus solidaire et plus responsable, conformément à la vision du président Mamadi Doumbouya.

La SENACIP a été instituée en 2016. A chaque édition, les autorités, qui cherchent à consolider une paix durable et une citoyenneté responsable, entendent inculquer aux citoyens guinéens les valeurs du civisme et du vivre ensemble.