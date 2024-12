Le Président directeur général du groupe anglo-suisse Glencore, Gary Nagle a annoncé mardi, avec satisfaction, que son groupe emploie plus de 17.000 personnes en République démocratique du Congo (RDC), à l’issue d’une audience à la Cité de l’Union africaine à Kinshasa, que lui a accordée le président congolais Félix Tshisekedi, à qui il a fait part des efforts que déploie Glencore pour contribuer à l’économie congolaise.

«Nous employons plus de 17.000 personnes en RDC et nous avons un projet communautaire de plus de 100 millions de dollars américains», a indiqué Gary Nagle, dont les propos ont été relayés sur le compte X de la présidence congolaise.

Il a en outre, annoncé que « le président Félix Tshisekedi nous a soutenu dans ce que nous lui avons dit et il est d’accord pour que nous travaillions tous ensemble, pour améliorer les choses en RDC et pour nous-mêmes».

Glencore, l’un des principaux producteurs et négociants de matières premières, est présent en RDC depuis 2007 et dans d’autres pays comme le Canada et le Maroc.

Le groupe gère deux exploitations industrielles de cuivre et de cobalt, Kamoto Copper Company SA (KCC), un partenariat avec Gécamines (20 % des parts) et SIMCO (5 % des parts), et Mutanda Mining SARL (MUMI), dans laquelle le gouvernement de la RDC détient 5% de participation, toutes deux se situent dans la province du Lualaba en RDC.