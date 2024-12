La diplomatie béninoise a levé le voile, ce mardi 10 décembre, sur le contenu des «Vodun Days 2025», une manifestation présentée par le gouvernement comme un «rendez-vous international des Arts, de la Culture et de la spiritualité Vodun».

En janvier 2024, «plus de 97 mille personnes» avaient fait le déplacement à Ouidah, ville côtière du sud-ouest du Bénin, pour assister à la première édition des «Vodun Days», une manifestation culturelle voulue et pensée par le gouvernement du président Patrice Talon, comme une innovation disruptive sur le plan touristique au Bénin.

Pour le compte de 2025, les organisateurs de cet événement s’attendent à une plus grande affluence, et s’affairent à concocter un menu ad hoc. Ainsi, les 9, 10 et 11 janvier 2025, Ouidah vibrera de nouveau aux rythmes des Arts, de la Culture et de la spiritualité vodun, à la fois autour de sa «Porte du Non-Retour et également au cœur de son centre historique», a détaillé la diplomatie béninoise.

Au menu de ces «Vodun Days 2025», figurent également des animations de différents sites au cœur de la ville de Ouidah et sur sa plage, un concert géant d’artistes béninois et internationaux de premier plan, une grande cérémonie Vodun, un spectacle culturel, un concert de musique traditionnelle, et diverses célébrations au cœur de l’arène de Ouidah.

Dans le programme officiel de cet évènement annuel défendu et promu par la diplomatie béninoise, les organisateurs confirment d’ores et déjà des prestations de divers artistes comme les Béninois Sessime, Bobo Wê, le roi de la Gangna Trap et Axel Merryl, phénomène musical béninois qui fait sensation à travers le monde.