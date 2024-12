L’Institut africain de développement du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a lancé, ce lundi 16 décembre à Abuja, la capitale du Nigeria, le Forum sur la gestion de la dette pour l’Afrique (DeMFA, acronyme en anglais) et son premier dialogue politique placé sous le thème : « Mettre la dette au service de l’Afrique : politiques, pratiques et options ».

Ce Forum est présenté comme une nouvelle plateforme de dialogue de haut niveau sur la productivité et la viabilité de la dette aux niveaux national, régional et continental ; qui vise à amplifier les voix et les perspectives africaines sur les questions liées à la dette et à fournir un canal pour le partage des connaissances, le plaidoyer et le renforcement des capacités en matière de gestion de la dette, explique un communiqué de la BAD.

Le DeMFA devrait galvaniser et renforcer les synergies des partenariats avec les institutions de développement multilatérales et bilatérales et d’autres parties prenantes essentielles sur la situation de la dette de l’Afrique. Cette première édition du Forum, qui s’achèvera le 17 décembre, réunira, entre autres, des ministres des Finances, des banquiers centraux, des experts et des parties prenantes concernées de l’Afrique pour échanger des points de vue et pour identifier les actions politiques et stratégiques permettant de relever les défis complexes liés à la gestion de la dette.

Selon le communiqué, ce forum est lancé dans un contexte caractérisé par plusieurs facteurs parmi lesquels la hausse des dépenses publiques, la baisse des recettes intérieures, l’augmentation de la dette et des coûts du service de la dette, la baisse des notations de crédit et d’improductivité de la dette sur le continent.

Pour la BAD, le DeMFA, qui serait un objectif clé de son approche stratégique visant à aider les pays africains à gérer efficacement leur dette, vient compléter ses divers instruments politiques et stratégiques, élaborés en réponse au défi de la dette de l’Afrique. Ces instruments sont notamment le Plan d’action multidimensionnel pour la gestion et l’atténuation des risques de surendettement en Afrique (2021-2023), la Politique d’emprunt durable (2022), la Stratégie pour la gouvernance économique en Afrique (2021-2025) et la Stratégie de renforcement des capacités (2021-2025).

L’Institut africain de développement contribue à renforcer de manière durable les capacités pour un développement institutionnel efficace dans les pays membres régionaux de la Banque.