Le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé, vendredi 13 décembre, de prolonger jusqu’au 28 février 2025 le régime de sanctions imposé au groupe rebelle somalien al-Chabab en adoptant à l’unanimité la résolution 2762 (2024).

Il est précisé que ce texte proroge également jusqu’au 31 mars 2025 le mandat du Groupe d’experts faisant suite à la résolution 2713 (2023), lequel Groupe d’experts est appelé à enregistrer l’ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi aux Chabab.

Ce Groupe d’experts a également pour mission d’échanger des informations sur les opérations des Chabab et la surveillance de l’élimination totale des stocks de charbon de bois, conjointement avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).

L’ONU estime que les tentatives des Chabab de compromettre la paix et la sécurité en Somalie et dans la région, notamment par des actes de terrorisme, menacent la paix et la sécurité internationales.