Le Conseil de l’Union européenne (UE) a approuvé ce lundi 16 décembre, des mesures restrictives supplémentaires à l’encontre de quatre personnes au Soudan, compte tenu de la gravité de la situation dans le sillage des combats incessants opposant les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), indique le Conseil dans un communiqué.

Concernant les FAS, le Conseil a sanctionné Mohamed Ali Ahmed Subir, lieutenant général en charge des opérations de renseignement militaire, considéré comme responsable du harcèlement, de l’arrestation arbitraire et de la détention de membres de la société civile, ainsi que de cas de violences sexuelles et de torture.

Le Conseil de l’UE a également inscrit sur la liste des sanctions, Salah Abdallah Mohamed Salah, ancien conseiller soudanais à la sécurité nationale et ex-directeur du Service national de renseignement et de sécurité soudanais. Ce responsable serait à l’origine de nombreuses actions menées par les FAS et le département des opérations de renseignement.

Du côté des RSF, des mesures restrictives ont été imposées à Osman Mohamed Hamid, général de division en charge des opérations depuis le déclenchement du conflit, estimé responsable de violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les RSF.

De son côté, Tijani Karshom, gouverneur de facto du Darfour occidental, est accusé d’avoir facilité le recrutement de milices pour combattre aux côtés des RSF et d’être impliqué dans la planification, la direction et la perpétration de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Darfour occidental.

Ces quatre figures sont soumises à un gel des avoirs et il est interdit aux personnes et entités de l’UE de mettre à leur disposition des fonds, des avoirs financiers ou des ressources économiques. Elles sont également soumises à une interdiction de voyager dans l’UE.

Le Conseil indique que l’imposition de ces mesures restrictives traduit le soutien indéfectible de l’UE à la paix et à la responsabilité au Soudan. L’organisation a profité de l’occasion pour réaffirmer son soutien indéfectible et sa solidarité avec le peuple soudanais ainsi que son engagement à travailler avec les partenaires régionaux et internationaux pour faciliter une résolution pacifique de la crise soudanaise et faire face à la situation humanitaire désastreuse dans ce pays d’Afrique nord-Est.