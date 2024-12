Le Maroc est le pays le mieux placé et dispose de la plus grande « légitimité » pour représenter le continent africain en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, a annoncé samedi dernier à Rabat, l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès des Nations Unies à New York, Omar Hilale.

C’est désormais officiel, le Maroc postule aux côtés de l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte et le Nigeria pour faire partie du club des membres permanents de l’organe exécutif de l’ONU qui compte attribuer deux postes au continent africain, longtemps privé de ce privilège alors qu’il compte 1,373 milliard d’habitants d’après les statistiques de juillet 2021.

Dans une interview accordée à l’agence MAP, en marge des travaux de la 13ème édition de la Conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South (PCNS) « The Atlantic Dialogues » qui se tenaient du 12 au 14 décembre à Rabat, Omar Hilale a souligné que le Royaume, «sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a justement cette capacité de représenter le continent et de défendre les causes et les intérêts de l’Afrique ».

« Le Royaume est éligible à devenir membre du Conseil de sécurité parce que, tout simplement, le critère fondamental pour devenir membre est de contribuer à la paix et à la sécurité dans le monde, notamment en contribuant aux forces de maintien de la paix», a-t-il expliqué, rappelant que depuis les années 1960, le Maroc a été parmi les pays les plus constants à déployer ses soldats dans le cadre des missions de maintien de la paix de l’ONU dans les quatre coins du monde et notamment en Afrique.

En plus, le Maroc avait déjà remporté confortablement la présidence du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, par 30 voix contre 17 voix pour l’Afrique du Sud, ce qui lui confère plus de chances de remporter l’un des deux sièges qui devraient revenir à l’Afrique dans le cadre du projet de réforme du Conseil de sécurité, relancé en septembre 2022 par le président américain, Joe Biden.

Sur le plan géopolitique, le royaume a scellé des alliances stratégiques avec les États-Unis, la Russie et la Chine et il a relancé ses bons rapports avec la France, également membre permanent du Conseil de Sécurité. Rabat compte sur ces quatre puissances pour appuyer la candidature du Royaume.

Les candidatures des cinq pays postulant pour le poste de membre permanent doivent d’abord avoir le feu vert du Conseil de sécurité avant d’être soumises à l’approbation de l’Assemblée générale de l’ONU.