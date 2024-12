Le Président de transition du Burkina Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré a procédé hier lundi à Yako, dans la province du Passoré, à l’inauguration de l’usine de transformation de tomate dénommée «Société Faso Tomate» (SOFATO), en présence de plusieurs hautes personnalités gouvernementales, coutumières et religieuses.

Créée à l’initiative de la Société Coopérative avec Conseil d’Administration – Bâtir l’Avenir (SCOOP-CA/BA), une société burkinabè qui œuvre pour le développement économique et social du pays, la SOFATO est appelée à transformer et commercialiser la tomate en produits dérivés.

La SOFATO «est le fruit de l’actionnariat populaire et le témoignage de la détermination du peuple burkinabè à prendre en main son destin», a déclaré le chef de l’Etat, selon le Service d’Information du Gouvernement.

D’après les précisions du président du Conseil d’administration de la SCOOP-CA/BA, Aziz Nignan, le coût global d’investissement dans ce projet s’élève à 5.650.277.700 FCFA, financé grâce à une collaboration stratégique avec le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) qui a apporté un milliard de Francs CFA.

L’Agence pour la Promotion de l’Entreprenariat Communautaire (APEC) a contribué à hauteur de 400 millions de Francs CFA et le reste a été mobilisé à travers l’actionnariat populaire.

La société, qui va permettre la création de 107 emplois directs et de plus de 1.500 emplois indirects, aura une capacité de transformation de 100 tonnes de tomates par jour, et devrait générer un chiffre d’affaires de 7 milliards de Francs CFA pour sa première année d’activité, sachant que le démarrage de la commercialisation de sa production est prévu pour janvier 2025, toujours selon Nignan.

La SOFATO est la deuxième usine de transformation de tomate que compte le Burkina après celle de Bobo-Dioulasso ouverte le 30 novembre 2024.