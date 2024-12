Dans le lot des 19 Awards panafricains attribués à divers acteurs footballistiques de premier plan pour le compte de la saison 2023-2024, figurent des Marocaines au talent hors-pair.

De l’arbitrage au management des joueurs en passant par la pelouse elle-même, plusieurs Marocaines ont été récompensées. Il s’agit de Bouchra Karboubi désignée Arbitre féminin de l’année, Doha el Madani de l’équipe As-FAR, qui a eu droit au Prix du Meilleur espoir féminin 2024, Sanaa Mssoudy (AS FAR), primée Meilleure joueuse dans les compétitions inter-clubs ou encore, l’entraineuse marocaine Lamia Boumehdi couronnée Meilleur coach féminin de l’année. Elle mené l’équipe «TP Mazembe »de la RDC à la victoire en Ligue des Champions féminine de la CAF, en battant l’AS FAR en finale, devenant ainsi la première femme à réaliser cet exploit.

C’est la deuxième année consécutive que le Maroc abrite dans sa ville ocre de Marrakech, les CAF Awards. Le Maroc, deuxième économie francophone sur le continent africain, offre régulièrement depuis près d’une décennie, ses installations sportives modernes à plusieurs sélections de football d’Afrique, aussi bien pour des matchs amicaux que pour des rencontres officielles.