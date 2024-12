La Fédération Internationale de Football (FIFA) a décidé d’installer au Maroc le siège de son Bureau Afrique, une décision entérinée par l’accord signé lundi au Palais des Congrès de Marrakech en marge de la cérémonie des CAF Awards 2024, entre le chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch, le président de la FIFA, Gianni Infantino et le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa.

L’accord de siège du Bureau Afrique de la FIFA au Maroc s’inscrit dans le cadre du rôle de l’instance mondiale du football visant dans le développement et la promotion du football ainsi que l’accompagnement et le soutien de toutes les initiatives et projets ayant pour objectif le développement du football en Afrique.

Pour Aziz Akhannouch, l’établissement du Bureau Afrique de la FIFA dans le Royaume, traduit la confiance des institutions sportives internationales en le Maroc, qui vient de vivre une semaine historique après l’attribution officielle de l’organisation du Mondial-2030, Maroc, l’Espagne et le Portugal.

Gianni Infantino s’est félicité, de son côté, de la signature de l’accord de siège du Bureau Afrique de la FIFA au Maroc, assurant que ce bureau contribuera au rayonnement du football marocain, africain et mondial.

“C’est une journée historique et exceptionnelle pour la FIFA, pour le Maroc et pour toute l’Afrique”, a déclaré Infantino adressant à la même occasion, ses vifs remerciements au Roi Mohammed VI qui ne cesse d’œuvrer, a-t-il dit, pour le développement du football dans le Royaume et en Afrique. Le patron de la FIFA a également salué l’essor du football marocain grâce aux efforts déployés dans ce sens, par le gouvernement et la FRMF.

Pour sa part, le président de la CAF, Patrice Motsepe qui était présent la cérémonie de signature de l’accord, a exprimé ses remerciements au Roi, au gouvernement et au peuple marocains, ainsi qu’à la FRMF pour les contributions du Royaume en faveur du football africain, ajoutant que la CAF est fière des réalisations du Maroc, aussi bien sur qu’en dehors des terrains.