Suite à la médiation du Roi du Maroc, Mohammed VI, le Président de la République du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a répondu favorablement à sa demande de libération de quatre ressortissants français, retenus à Ouagadougou depuis le mois de décembre 2023, indique le ministère marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l’excellence des relations qui lient le Souverain marocain au Président Ibrahim Traoré et aux bonnes relations unissant de longue date, le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso, précise le ministère dans son communiqué.

Suite à la libération des quatre ressortissants français, le président Emmanuel Macron a pris contact au téléphone hier, mercredi 18 décembre, avec le Roi Mohammed VI, pour le «remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos quatre compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso», a annoncé l’Élysée dans un communiqué.

La médiation du Souverain marocain intervient aussi dans le sillage de l’embellie qu’ont connue les relations diplomatiques entre le Maroc et la France, depuis la dernière visite d’État du président français fin octobre à Rabat.

L’Elysée avait en effet, annoncé officiellement par la voix de son président Emmanuel Macron, le soutien de la France à la marocanité du Sahara et à l’initiative d’autonomie marocaine pour le Sahara la qualifiant d’unique base « sérieuse, et crédible» pour le règlement définitif de ce litige territorial.