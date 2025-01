Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a révélé ce mercredi 1er janvier dans un communiqué, que son pays a accueilli en 2024 «le chiffre record de 15,7 millions de touristes».

Loin de se satisfaire de ce chiffre flatteur, la Primature égyptienne s’investit déjà dans la prospective autour de l’amélioration de ses résultats touristiques annuels. Moustafa Madbouli a ainsi qualifié de «prometteurs», les chiffres touristiques réalisés en 2024 par son pays, tout en expliquant que ce nombre «aurait sans doute atteint 18 millions en l’absence des événements qui ont eu lieu dans la région», allusion faite à la crise militaro-politique en cours au Proche-Orient depuis le 07 octobre 2023, entre Tsahal et le Hamas.

Un outil touristique de taille devrait donner un coup de fouet aux recettes touristiques égyptiennes en 2025, en faisant grimper le chiffre des visiteurs recensés à «18 millions». Il s’agit «notamment de l’ouverture officielle du ‘Grand Musée égyptien’ prévue cette année en cours», a précisé le Premier ministre égyptien.

Après des pages sombres durant la parenthèse de la Covid-19 entre fin 2019 et 2020, marquée par une chute vertigineuse de 13 à environ 3,7 millions de visiteurs touristiques, le secteur du tourisme égyptien est sans cesse en redressement avec 8 millions de visiteurs recensés en 2021, 11,7 millions en 2022 et 14,9 millions en 2023, selon des statistiques officielles.

Le secteur touristique représente l’une des principales sources de devises étrangères en Egypte aux côtés des revenus du Canal de Suez, de diverses exportations et des transferts de fonds des millions d’expatriés égyptiens. L’Egypte est l’Etat le plus peuplé du monde arabe avec plus de 100 millions d’âmes.