Un expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine (RCA), Yao Agbetse, a salué mardi dans un communiqué, l’adoption par acclamation le 27 décembre dernier à l’Assemblée nationale, d’un projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, rapporte le service d’information de l’ONU.

« Cette loi historique marque une étape cruciale dans la reconnaissance et la protection des organisations et des individus qui consacrent leur vie à la défense des droits fondamentaux et à la préservation de leur espace de fonctionnement », a-t-il déclaré.

Pour l’expert onusien, Agbetse, ladite loi, qui prévoit des mesures de protection renforcées pour les défenseurs des droits humains, marque un développement significatif dans l’évolution démocratique de la RCA, et sera décisive dans la promotion, la protection et la mise en œuvre des droits de l’homme dans le pays.

« Cette législation est un pas dans la bonne direction et permettra de sauvegarder la liberté d’expression, d’association, de réunion et de manifestation pacifique, et de protéger l’espace civique dans le pays », a expliqué Agbetse, ajoutant qu’«elle reconnaît également la contribution des organisations de la société civile au développement du pays et au processus de paix».

Selon lui, « la paix ne peut se développer que si les droits de l’homme sont respectés. Ceux qui s’investissent dans la protection des droits et le travail pour la justice méritent d’être protégés à leur tour ».

Yao Agbetse s’est engagé « à soutenir, avec d’autres acteurs, la mise en œuvre de cette loi et à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme bénéficient de la protection et du soutien nécessaires».