Le Conseil des ministres malgache a approuvé lors de sa réunion de mercredi 8 janvier, une prochaine augmentation du prix des produits pétroliers à Madagascar au courant de 2025.

L’exécutif malgache a justifié cette décision par la mise en route «d’une politique visant à abandonner progressivement les subventions sur les produits pétroliers, et à établir la vérité des prix» pour ces produits de base incontournables.

Il a souligné à ce titre, «la nécessité de rétablir l’équilibre financier et de limiter le fardeau de la subvention qui devient de plus en plus difficile à supporter dans le contexte économique actuel».

Un régime de subventions est appliqué aux produits pétroliers dans la grande île africaine depuis juillet 2022 «pour amortir l’impact de la hausse des prix des carburants, particulièrement sur les ménages malgaches et notamment ceux vivant en milieu rural», a rappelé le gouvernement malgache.

Le ministère malgache de l’Economie et des Finances explique que pour compenser le manque à gagner créé par ces subventions, l’Etat malgache a versé aux compagnies pétrolières depuis 2022, près de 95 milliards d’ariarys (environ 20 millions de dollars) par an.

A l’heure actuelle, le prix du litre de pétrole lampant coûte 2.430 ariarys (soit 0,52 dollar), «bien en deçà de la vérité du prix qui dépasse les 4.100 ariarys (0,87 dollar)», a précisé l’exécutif de la grande île.

Dans le même contexte, le prix du litre du gazole «a été fixé à 4.900 ariarys (1,04 dollar) et celui du supercarburant à 5.900 ariarys (1,24 dollar), bien que le coût réel des carburants excède largement les 6.000 ariarys (1,28 dollar) par litre», révèlent les mêmes sources.