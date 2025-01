«Le Notaire africain dans l’exercice de ses fonctions, entre traditions et modernité», c’est le titre d’un ouvrage de référence édité ce mardi 21 janvier 2025 chez «L’Harmattan» (France) par le Notaire togolais, Me Prosper Kokou Gadegbeku.

L’œuvre met en lumière les mutations récentes et indispensables à enclencher dans les prochains mois et années à venir, pour améliorer la pratique notariale sur le continent africain et accélérer en même temps, l’émergence des économies africaines.

Premier Africain lauréat du prestigieux ‘Prix André Ducret’ qui a récompensé la meilleure contribution scientifique du Congrès des Notaires de Paris en 2016, Me Prosper Kokou Gadegbeku présente dans son ouvrage les grandes mutations (entre traditions et modernité) subies par le droit notarial en Afrique, dans l’espace francophone et dans le reste du monde ces deux dernières décennies.

Paru dans la Collection «Etudes africaines, série Droit», l’ouvrage de 200 pages, préfacé par Cyril Nourissat-Agrégé des Facultés de Droit, Professeur à l’Université Jean Moulin-Lyon 3- met en lumière d’une part, les fondamentaux du notariat latin que sont la «confiance, la sécurité juridique, le patrimoine de la famille et l’immobilier» et décortique, d’autre part, «l’appréhension de la profession notariale sous une conception nouvelle et sa conception classique ou traditionnelle».