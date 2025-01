Le gouvernement bissau-guinéen a donné ce mercredi 22 janvier, le coup d’envoi de la mise en œuvre d’un nouveau système de «contrôle et de vérification des documents de voyage des passagers» à l’entrée et à la sortie de l’aéroport international Osvaldo Vieira de Bissau, principal aéroport du pays. Ce nouveau système est financé par l’Union Européenne (UE)

Le Directeur général d’immigration et frontières de la Guinée-Bissau, Lino Leal Da Silva a salué à cette occasion, la mise à profit de la technologie pour une meilleure sécurisation des frontières aériennes de son pays, précisant que cette modernisation améliore les «moyens de contrôle et d’authenticité des documents de voyage, et surtout aide à mieux identifier les voyageurs qui entrent en Guinée-Bissau ou en sortent».

Pour sa part, le représentant-résident de l’Union Européenne à Bissau, Artis Bertulis a loué l’apport financier de son institution à la réalisation de ce chantier sécuritaire-clé.

«Le nouveau système représente une avancée technologique significative permettant de vérifier minutieusement le document et son titulaire en enregistrant tous les renseignements dans la base de données», a-t-il confié.

La Guinée-Bissau, un des Etats les plus instables en Afrique occidentale, fait face à une porosité de ses frontières consolidée par la faiblesse et l’obsolescence de ses infrastructures de base.