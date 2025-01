L’Envoyé spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Huang Xia a effectué en fin de semaine écoulée en Afrique centrale, un séjour axé sur les attentes onusiennes de la prochaine présidence tournante de l’UA qui sera assumée par l’Angola, à partir de février 2025.

Il ressort des échanges opérés par l’émissaire Huang Xia en Afrique centrale et rapportés seulement ce 23 janvier par la diplomatie onusienne, que les Nations Unies sont préoccupées au plus haut degré, par la mise en œuvre du «Processus de Luanda» censé ramener la paix dans l’Est de la RDC, et piloté par la diplomatie angolaise.

Un accord de paix viable et applicable est toujours attendu entre les deux parties. En amont de la tenue du prochain Sommet de l’UA qui verra l’Angola hériter de la présidence tournante de l’organisation panafricaine, le SG des Nations Unies a dépêché son Envoyé spécial auprès de dirigeants d’Afrique centrale et de l’Est pour mieux y saisir «les dynamiques régionales en cours», a souligné la diplomatie onusienne.

Aux dires de Huang Xia, les Nations Unies comptent appuyer plus fortement la prochaine Présidence angolaise de l’UA pour gérer les dossiers brûlants de l’heure du continent africain, et plus particulièrement ceux de la Région des Grands Lacs.

«Le processus de Luanda a connu des progrès qui devraient être préservés avec des efforts de relance surmontant les difficultés actuelles. On devrait redynamiser dans le même prolongement, le processus de Nairobi, toujours au sujet de l’Est de la RDC», a confié le diplomate Huang Xia.