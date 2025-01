Le gouvernement togolais a dévoilé des détails lors de la réunion du Conseil des ministres le mercredi 22 janvier, sur sa prochaine participation à «l’Exposition universelle Osaka 2025» qui se tient au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025 sous le thème général «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain».

Pour sa 6è participation à une Exposition universelle, le Togo s’est inscrit dans la section «Sauver des vies», avec un exposé thématique sur la «Politique d’inclusion et de protection sociale pour une croissance économique forte», a expliqué la ministre togolaise du Commerce, Kayi Mivedor-Sambiani.

Pour ce grand rendez-vous international, la «Journée économique» du Togo, est programmée pour le 19 août et la «Journée nationale du Togo» pour le 21 août 2025.

Dans le cadre du rebranding de la destination économique togolaise comme «hub en Afrique de l’ouest», l’Etat du Togo estime que la plateforme d’Osaka offre «une visibilité mondiale » et constitue «une vitrine stratégique».

«Pour notre pays, qui vise à consolider son positionnement comme destination d’investissements attractive, la participation à une ‘Exposition universelle’ est un tremplin de choix pour promouvoir les produits et services sur de nouveaux marchés, pour faire découvrir notre riche patrimoine culturel et naturel, renforcer les partenariats économiques et établir des collaborations internationales en vue de projets communs», a détaille la ministre Mivedor-Sambiani.

Cette promotion de la destination Togo intègre les grandes ambitions de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.