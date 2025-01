Le gouverneur Kinshasa en République démocratique du Congo (RDC), Daniel Bumba, a suspendu, mardi, toutes les manifestations publiques prévues dans la ville, jusqu’à nouvel ordre ; et ce dans la suite des actes de vandalisme enregistrés quelques heures plus tôt dans la capitale, lors de diverses marches de soutien aux Forces armées nationales (FARDC) qui combattent la rébellion M23, soutenue par le Rwanda, à l’Est du pays.

« Afin d’éviter l’extension et la multiplication des actes condamnables et ainsi préserver l’ordre public, j’ai décidé d’interdire jusqu’à nouvel ordre, dès maintenant, toutes les manifestations sur l’ensemble du territoire de Kinshasa, sous quelque forme que ce soit », a-t-il déclaré dans un communiqué publié sur la page Facebook du gouvernorat de Kinshasa.

A Kinshasa, des populations ont manifesté suite à la prise de la ville de Goma par le M23 à l’Est du pays, pour manifester leur solidarité aux victimes de la guerre et à l’armée. Dans leur colère, les manifestants ont, entre autres, attaqué certaines ambassades accréditées en RDC, dont celles des Etats-Unis, de la France, du Kenya, de l’Ouganda, de l’Afrique du Sud et du Rwanda.

Le gouverneur a expliqué que sa décision de suspendre les manifestations n’est « nullement de mettre un terme à l’expression de la colère des Congolais face à l’agression rwandaise ou de leur soutien aux FARDC et à leur commandant suprême », ajoutant que « la liberté d’opinion, d’expression et de manifestation est garantie par la Constitution et elle ne sera jamais remise en question ».

« Maintenant, ma responsabilité (…) me commande de déplorer des dérives recensées en marge de ces manifestations avec des scènes de pillage et de blessés. Le rôle des autorités nationales et provinciales et d’assurer la sécurité des biens et des personnes sans aucune distinction », a-t-il aussi affirmé.

Selon le porte-parole du gouvernement, la police nationale a rétabli l’ordre avant de renforcer le dispositif de sécurité de toutes les ambassades. La diplomatie congolaise aurait adressé, mardi, un message aux missions diplomatiques accréditées dans le pays pour exprimer ses regrets, et assurer que les mesures sont prises pour les protéger, tout en les invitant à la retenue.

Soulignons que plusieurs pays, dont la France et le Kenya, ont condamné les attaques contre leurs ambassades, appelant, par la même occasion, au respect du droit international.