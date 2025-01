L’enlisement de la situation sécuritaire à Goma (principale ville de l’Est de la RDC) depuis le 26 janvier 2025 a aussi fait réagir l’OIF (Organisation internationale de la Francophonie) ce 28 janvier.

A travers un communiqué de presse, la Rwandaise Louise Mushikiwabo (Secrétaire Générale de la Francophonie) a «exprimé sa grande préoccupation face à la situation sécuritaire qui prévaut à l’Est de la République démocratique du Congo».

Tout comme les principales chancelleries africaines, l’OIF «exhorte toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier les voies pacifiques pour régler tous les différends qui les opposent, dans le cadre des processus de Luanda (Angola) et de Nairobi (Kenya)». «Il est important de s’attaquer aux causes profondes de ce conflit et de leur trouver des solutions durables», a insisté la SG de l’OIF, en évoquant subrepticement l’activisme des ex-génocidaires rwandais dans l’Est de la RDC brandi régulièrement par Kigali pour justifier son interventionnisme hors de ses limites territoriales.

La Secrétaire Générale de l’OIF encourage pour ce faire «les partenaires régionaux et internationaux, ainsi que toutes les bonnes volontés à intensifier leurs efforts afin de mettre fin à la spirale de la violence qui endeuille dramatiquement les populations de cette région».

La RDC est le plus peuplé Etat de l’OIF (regroupement de 93 États et Gouvernements sur les cinq continents), avec plus de 100 millions d’âmes.