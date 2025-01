Le ministère de la Santé de la Zambie a lancé ce 30 janvier 2025 une nouvelle alerte liée à la recrudescence de cas de choléra dans ce pays d’Afrique australe ces dernières semaines.

«Le nombre de cas de choléra en Zambie est monté à 96 tandis que cinq personnes sont décédées à ce jour», se sont inquiétées les autorités sanitaires zambiennes. Le district de Chililabombwe (dans la province de Copperbelt) est le plus durement touché avec 70 cas, suivi de celui de Nakonde, dans le nord du pays, avec 21 cas, ont informé les services techniques du ministère de la Santé. Ils sont suivis par les districts de Kitwe et Chingola (toujours dans la province de Copperbelt) qui ont respectivement fait cas de «quatre et une contaminations».

Dans l’ensemble du territoire zambien, «au total, 56 personnes sont sorties de l’hôpital tandis que 35 sont toujours dans divers Centres de soins», a généralisé le ministère de la Santé.

A l’instar de plusieurs Etats d’Afrique australe et orientale, la Zambie est touchée cycliquement par des flambées de choléra. D’octobre 2023 à 2024, cet Etat avait enregistré «plus de 20.000 cas de la maladie et plus de 700 décès à l’échelle nationale», renseignent des statistiques officielles.