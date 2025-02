De géants travaux de maintenance sur le gazoduc ouest-africain seront entrepris du 5 février au 2 mars 2025, sous l’égide de la «West African Gas Pipeline Company» (WAPCo), ont annoncé ce lundi matin les partenaires de cette entité sous-régionale.

Il s’agira d’une opération de «raclage, maintes fois reportée, mais désormais indispensable pour garantir l’intégrité de cette infrastructure stratégique (gazoduc) assurant l’approvisionnement en gaz naturel du Bénin, du Togo et du Ghana», a détaillé la Compagnie Energie Electrique du Togo (CEET). Cette opération est décrite comme une activité technique majeure s’effectuant normalement tous les cinq ans sur les installations de la WAPCo.

Pendant la durée de ces travaux, l’acheminement du gaz naturel sera suspendu dans les Centrales thermiques au Togo, a averti ce lundi la CEET, ce qui devrait engendrer des perturbations dans l’alimentation en gaz du réseau électrique togolais, par cette Compagnie.

Comme d’autres sociétés sœurs du Bénin et du Ghana, la CEET projette des mesures palliatives face à ces grands travaux techniques, dont «l’importation d’une quantité additionnelle d’électricité, le recours à d’autres combustibles liquides ou encore la mise en service accélérée d’une turbine de 25 MW», ont expliqué les services techniques de la compagnie.

Le gazoduc de la WAPCo plus connu sous le nom de «gazoduc de l’Afrique de l’ouest» est une canalisation de transport du gaz naturel reliant Itoki située dans la banlieue de Lagos, au Nigeria, à Takoradi, une localité située à l’ouest du Ghana. Elle comprend un embranchement à Lomé, Cotonou et à Tema, pour desservir en gaz naturel, le Bénin, le Togo et le Ghana.