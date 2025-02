Le nouveau président du Ghana, John Dramani Mahama a exhorté les pays africains à accroître leurs investissements dans les infrastructures afin d’accélérer la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) dont le Secrétariat général est basée à Accra, la capitale du Ghana.

Ce nouveau plaidoyer du Ghana a été formulé le week-end écoulé à l’occasion d’une rencontre présidentielle le samedi 1er février, dans le cadre de la 3ème édition des «Dialogues sur la Prospérité en Afrique» (APD-2025) tenue à Accra, la capitale du Ghana.

«Nous devons investir dans des réseaux routiers et ferroviaires efficaces, des aéroports, des ports maritimes et la connectivité numérique. Nous devons renforcer la chaîne d’approvisionnement sur le continent afin de garantir que nos industries produisent des biens et des services qui répondent aux normes nationales et mondiales», a expliqué John Dramani Mahama. Il a été imité dans le même élan, lors des APD 2025, par son homologue togolais, Faure Gnassingbé.

Les deux dirigeants ont souligné l’urgence pour le continent africain de tirer profit à plein temps, de «son marché unique de mille milliards de dollars en investissant dans les infrastructures essentielles nécessaires au bon fonctionnement» de la ZLECAF et en bâtissant en urgence des «zones économiques spéciales» sur le continent africain.

Les «Dialogues sur la Prospérité en Afrique» constituent un rendez-vous annuel qu’organise le «Réseau pour la prospérité en Afrique», un groupe de réflexion sur le développement à l’échelle du continent, en collaboration avec le Secrétariat de la ZLECAF.