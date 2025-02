Le Roi du Maroc, Mohammed VI a adressé un message de félicitations à Ahmed Al-Charaa, à l’occasion de son accession à la présidence de la République Arabe Syrienne durant la période de transition.

Dans son message, le souverain marocain exprime ses félicitations et son appréciation à M. Al-Charaa, suite à son accession à la magistrature suprême de la République arabe syrienne durant la période de transition, «implorant le Tout-Puissant de lui accorder succès et réussite dans l’exercice de ses hautes fonctions et de ses lourdes missions ».

Le Roi Mohammed VI a réaffirmé à la même occasion, «la position du Royaume du Maroc qui a, de tout temps, été celle de soutenir le peuple syrien frère pour réaliser ses aspirations à la liberté, à la quiétude et à la stabilité. Une position constante qui incite, aujourd’hui comme hier, le Royaume à se tenir aux côtés du peuple syrien alors qu’il traverse une étape délicate et décisive de son histoire, et ce, en parfaite harmonie avec sa position de principe en faveur de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale de la Syrie».

Le Souverain «prie le Très-Haut que son accession à la présidence de la Syrie puisse contribuer à consolider la paix et à jeter les bases de la stabilité et de la sécurité du pays, de sorte à répondre aux aspirations du peuple syrien frère, toutes composantes et toutes communautés confondues, à la sécurité, au développement et à la prospérité».