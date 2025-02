Le président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) du Niger, le Général de Brigade, Abdourahmane Tiani a signé un décret le samedi 8 février, annonçant la prochaine tenue d’«Assises nationales» pour plancher sur la durée de la Transition politique en cours dans le pays depuis le 26 juillet 2023.

Selon ce décret, les «Assises nationales du Niger se dérouleront du 15 au 19 février à Niamey, afin de définir la durée de la Transition en cours» avec la mise en place d’une Commission comprenant cinq sous-commissions devant se focaliser sur des thématiques comme «Paix, sécurité, réconciliation nationale et cohésion sociale», «Refondation politique et institutionnelle», ou encore «Justice et droits de l’Homme».

Les travaux de ces «Assises nationales» s’inscrivent dans le prolongement de concertations qui ont eu lieu au début de l’année 2024 dans les huit Régions du pays, dont les conclusions serviront de base de travail pour ces Assises annoncées.

Pour ce faire, une Commission nationale chargée de superviser les travaux des Assises a été instaurée et a pour mission «de proposer un avant-projet de la Charte de la Transition, de formuler des recommandations, ainsi que de rédiger un Rapport provisoire et un Rapport final des Assises Nationales».

Cette Commission ad hoc sera présidée par Mamoudou Harouna Djingareye, un chef traditionnel, et est élargie à d’ex-ministres, universitaires, juristes, militaires, conseillers du général Tiani, de chefs religieux et d’acteurs de la Société civile.

Le Niger a instauré le pouvoir de Transition le 26 juillet 2023, suite au coup d’Etat militaire qui a évincé l’ex-président, Mohamed Bazoum.