La situation s’est apaisée ces dernières 48H dans le Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC), selon plusieurs observateurs et responsables onusiens, après la tenue d’un Sommet conjoint des deux organisations régionales l’EAC et la SADC appelant à «un cessez-le-feu et au dialogue».

Réuni le samedi 8 février à Dar-es-Salaam en Tanzanie, le Sommet conjoint de la Communauté de l’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) a appelé à un «cessez-le-feu immédiat dans l’Est de la République démocratique du Congo», et a «réaffirmé son soutien total à la recherche d’une solution durable au conflit en cours».

Tous les protagonistes du nouveau bras de fer meurtrier en cours dans le Kivu ont pris part à ce Sommet conjoint, dont notamment, le Président rwandais, Paul Kagame en physique et son homologue congolais, Félix Tshisekedi en distanciel.

Les Chefs des Armées des Etats membres de l’EAC et de la SADC ont été missionnés «de se réunir dans les cinq jours et de fournir des directives techniques sur un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel», a relevé un officiel au terme de ce Sommet conjoint.

«Le Sommet conjoint a réaffirmé la solidarité et l’engagement inébranlable de continuer à soutenir la RDC dans ses efforts de sauvegarde de son indépendance, de sa souveraineté et de son intégrité territoriale», indique le communiqué final de cette rencontre.

La partie orientale de la République démocratique du Congo est instable depuis plus de trois ans, suite au début des attaques armées du Mouvement du 23 mars 2012 (M23). Cette instabilité a franchi un nouveau palier depuis le 26 janvier 2025, avec la prise de contrôle de la ville stratégique de Goma par le M23.