Le Centre de promotion des exportations (CEPEX) de la Tunisie a classé ce dimanche 9 février, le Sénégal au 2è rang des clients subsahariens de l’économie tunisienne.

Le Sénégal représentait en 2024, «11% des exportations tunisiennes vers le Sud du Sahara», a informé ce CEPEX, précisant que la valeur de ces exportations avait atteint 144 millions de dinars (45 millions de dollars) en 2024.

Les principales exportations tunisiennes vers le Sénégal proviennent du secteur des BTP, des tours et pylônes métalliques, du matériel d’échafaudage et de coffrage, des charpentes métalliques et des matériaux en aluminium.

Des sociétés tunisiennes ont pris part du 6 au 8 février 2025 au Centre des expositions de Diamniadio au Sénégal, à la 10e édition du «Salon international de la construction, de la finition et de l’infrastructure».