Le Guinéen Mohamed Touré et son épouse Denis Cross Touré, qui ont passé «plusieurs années d’ennuis judiciaires et de détention aux États-Unis», ont recouvré leur liberté et regagné leur pays «grâce à l’implication personnelle» du Président guinéen, le général Mamadi Doumbouya, indique dimanche dans un communiqué, la présidence guinéenne.

Le Général Doumbouya «a une nouvelle fois prouvé son engagement en tant que père de la Nation, soucieux du bien-être de chaque citoyen guinéen, partout dans le monde», souligné le texte.

D’après la même source, Mohamed Touré, fils du premier Président de la Guinée indépendante, Ahmed Sékou Touré, est arrivé le samedi 8 février 2025 à Conakry, en compagnie de sa fille, de l’ambassadrice de Guinée à Washington, Fatoumata Sidibé, et du Directeur de protocole de l’ambassade, Ibrahima Bangoura.

Le Ministre guinéen des Affaires Étrangères, Morissanda Kouyaté a salué, au nom du Président de la République, le retour de Mohamed Touré, à leur arrivée à l’Aéroport International Ahmed Sékou Touré.

Il s’est également félicité de «la résilience de la famille Touré, en particulier de Hadja Andrée Touré, la mère de Mohamed», avant de réaffirmer «la volonté du Président de la République de garantir qu’aucun citoyen ne soit laissé pour compte dans les grandes initiatives humanitaires et nationales».

Pour sa part, Mohamed Touré «a exprimé sa profonde gratitude pour l’intervention du Chef de l’État, qui a permis la réunification d’une famille après des années d’incertitude et de séparation». Il a été conduit, par la suite, à la maison familiale où il était attendu « avec impatience », ajoute le communiqué.