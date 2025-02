«Les privations de liberté de Mohamed Bazoum et de Hadiza Bazoum sont arbitraires», a de nouveau estimé le Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire. Ce Groupe dépend du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies. Dans son dernier avis en date sur le dossier Bazoum révélé par la presse ce 10 février 2025, il fait remarquer que «la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement M. et Mme Bazoum, et à leur accorder le droit d’obtenir réparation».

La position des experts de ce Groupe a été appuyée par le Collectif des avocats du Président Bazoum. Ils ont estimé de nouveau ce 10 février 2025 que l’ex-dirigeant nigérien est «séquestré avec son épouse Hadiza dans sa résidence présidentielle, à Niamey, dans des conditions strictes et exigent sa libération immédiate».

«Le Président Bazoum et son épouse sont privés de tout contact avec le monde extérieur, y compris leur famille, leurs amis et même leurs avocats, depuis la confiscation de son téléphone en octobre 2023. Seul un médecin peut leur rendre visite pour leur apporter de la nourriture et des médicaments», a de nouveau dénoncé ce Collectif dans un communiqué.

Le pouvoir de Transition dirigé par le général A. Tiani continue d’accuser M. Bazoum «d’avoir échangé au téléphone avec des forces obscurantistes ennemies du Niger pour commanditer une attaque avec l’aide des puissances étrangères, des actes assimilés aux complots et attentats contre la sûreté de l’État, et intelligence avec des puissances étrangères».

En juin 2024, la Cour d’Etat du Niger (nouvelle juridiction créée par le régime militaire de Transition) a levé l’immunité présidentielle du Président Bazoum, ouvrant la voie à un éventuel procès dont la date n’a pas encore été fixée. La Cour de justice de la CEDEAO avait, via un arrêt, exigé en décembre 2023, «la libération de M. Bazoum», demande restée lettre morte jusqu’au retrait du Niger de la CEDEAO le 29 janvier dernier.

Mohamed Bazoum a été renversé le 26 juillet 2023 par A. Tiani. Son mentor politique, l’ex-Président Issoufou Mahamadou, s’est depuis écarté de la ligne politique qui leur était commune !