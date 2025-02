La Banque de Zambie vient d’annoncer l’introduction d’une nouvelle famille de la monnaie zambienne, le Kwacha zambien, qui sera lancée le 31 mars 2025.

Cette nouvelle famille de devises se compose de six billets (500 K200, K100, K50, K20 et K10) et de six pièces (K5, K2, K1, 50N, 10N et 5N) qui seront émis conformément à la loi en la matière.

D’après l’institution financière, le design de la nouvelle monnaie s’inspire du riche patrimoine du pays, avec des éléments qui célèbrent les flore et faune uniques locales.

La Banque défend aussi le fait que « la nouvelle série de Kwacha zambien représente les piliers économiques clés et la diversité culturelle de la Zambie, favorisant un sentiment de connexion et d’appréciation du notre patrimoine national ».

En juillet dernier, la Zambie avait annoncé une mesure consistant à arrêter et condamner jusqu’à 10 ans de prison, les particuliers qui auraient recours, dans leur vie quotidienne, à des monnaies étrangères comme le dollar ; l’objectif étant de revaloriser sa monnaie propre.