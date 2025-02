Le président du Sénat français, Gérard Larcher accompagné d’une délégation de haut niveau, est arrivé lundi soir à Laâyoune, après une escale ce lundi 24 février à Rabat, où il a eu une série d’entretiens au parlement et entre autres, avec le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch et le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

En effet, à l’issue de son entretien avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, Gérard Larcher a déclaré que son déplacement dans la ville de Laâyoune, «vient confirmer que le présent et l’avenir des provinces du Sud ne peuvent se construire et s’inscrire que dans le cadre de la souveraineté du Maroc» sur son Sahara. Il a salué au passage, le Plan d’autonomie proposé par le Maroc qui constitue, a-t-il dit, une « perspective permettant de construire le présent et l’avenir de cette région du Royaume ».

Par ailleurs, au terme de ses entretiens à Rabat, avec le président du Conseil royal consultatif des affaires sahariennes (CORCAS), Khalihenna Ould Errachid, Gérard Larcher a assuré que «le soutien de la France à la souveraineté du Maroc sur son Sahara est non discutable». « Je tiens à le réaffirmer qu’il ne s’agit pas d’une position d’un gouvernement ou d’un Exécutif (…) c’est bel et bien la politique de la France », a-t-il insisté.

Gérard Larcher a de même, réaffirmé, dans une déclaration à la MAP, l’importance de la position française sur cette question, rappelant que « la France est sans doute le pays qui connaît le mieux cette région », une connaissance qui lui confère une responsabilité particulière et une légitimité pour expliquer cette situation sur la scène internationale.

A son arrivée lundi soir à l’aéroport de Laâyoune, le président du Sénat, Gérard Larcher et la délégation qui l’accompagne, ont été accueillis par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate et le président de la commune, Moulay Hamdi Ould Errachid.

La délégation sénatoriale conduite par Gérard Larcher est composée entre autres, de Christian Cambon, président du groupe d’amitié France-Maroc, Hervé Marseille et Corinne Feret, vice-présidents de ce groupe, Cédric Perrin, président de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et de Christophe Lecourtier, ambassadeur de France à Rabat.