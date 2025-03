Le ministre gabonais de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault a livré lors d’un point de presse, tenu dimanche 9 mars à Libreville, les conclusions des travaux de la Commission Nationale d’Organisation et de Coordination des Élections et du Référendum (CNOCER), relatifs à l’examen des dossiers de candidature à l’élection présidentielle du 12 avril prochain, soulignant que les candidatures de quatre prétendants sur 23 ont été retenues.

D’après les détails communiqués par le ministre, 34 personnes ont retiré ou fait retirer par un mandataire le formulaire de déclaration de candidature, 23 dossiers de candidature ont été constitués et déposés pour examen par la CNOCER et, après ledit examen, 4 dossiers ont été jugés recevables.

Les candidats ainsi retenus sont Alain Claude Bilie-By-Nze, Joseph Lapensée Essingone, Stéphane Germain Iloko Boussengui, ainsi que le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema qui s’était accaparé le pouvoir fin août 2023 après un coup d’Etat.

Le ministre de l’intérieur a précisé d’autre part citant le Code électoral, que «toute personne dont la candidature a été rejetée peut contester la décision devant la Cour Constitutionnelle dans un délai de soixante-douze heures, à compter de la publication de la liste des candidats retenus».

Rappelons que les membres de la CNOCER avaient prêté serment le 5 février dernier, devant la Cour Constitutionnelle. Pour les autorités, il s’agissait d’une étape essentielle pour garantir un processus électoral transparent et conforme aux règles démocratiques ; et pour afficher la volonté du pays d’organiser des élections libres, crédibles et apaisées.

La CNOCER a pour mission de superviser l’organisation du scrutin, la distribution du matériel électoral, le recensement des votes et la centralisation des résultats du scrutin.