Le Président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a abordé, mercredi en Conseil des ministres, la problématique de l’audit des chantiers et travaux inachevés et du changement de paradigme dans le pilotage de la réalisation optimale des infrastructures publiques.

Le nombre de chantiers inachevés dans plusieurs localités du pays serait devenu important au fil des années ; une situation qui impacte négativement plusieurs secteurs tels que l’enseignement supérieur, l’éducation, la formation professionnelle et technique, la santé, l’énergie, l’assainissement, les routes ou encore les sports.

Le chef de l’Etat a ainsi demandé au Premier Ministre de faire procéder dans chaque ministère, au recensement exhaustif des projets de construction inachevés et de proposer les voies et moyens de restructuration et de relance desdits chantiers, dans le respect du code des marchés publics et des procédures du ressort de l’Agence judiciaire de l’Etat.

Par ailleurs, Diomaye Faye a souligné l’urgence de faire le point sur les projets relevant du Programme d’Urgence de Développement Communautaire (PUDC), de PROMOVILLES, du Programme National de Développement Local (PNDL) et du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA).

Il est indiqué que la mutualisation des interventions de ces différents programmes participe au renforcement de l’efficacité de la territorialisation des politiques publiques.