Le Maroc qui assure pour ce mois de mars, la présidence tournante du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA) a initié, ce mardi 18 mars à Addis-Abeba, des consultations informelles avec les représentants des six pays africains dirigés actuellement par un pouvoir de Transition politique à savoir : le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Gabon, la Guinée-Conakry et le Soudan.

Ces échanges ont permis de faire le point avec les représentants de ces États, suspendus de l’UA après des coups d’Etat militaires, sur l’évolution de leur processus de transition démocratique et de maintenir un dialogue constructif entre ces pays et l’instance continentale.

L’Ambassadeur Représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi a rappelé à cette occasion, que ces consultations s’inscrivent dans le cadre du mandat du CPS, en application de l’Article 8 alinéa 11 de son Protocole, qui prévoit la tenue de rencontres informelles avec les parties concernées par une situation en cours d’examen.

«Notre réunion vise à renforcer le dialogue avec les États en transition, à écouter leurs attentes et à identifier ensemble les meilleures voies pour favoriser la stabilité, la paix et leur retour à l’ordre constitutionnel, condition essentielle à leur pleine réintégration au sein de l’UA», a souligné le diplomate marocain.

Cette initiative, a-t-il ajouté, traduit également l’engagement agissant du Maroc en faveur de la stabilité régionale dans le continent et constitue une avancée vers une approche multidimensionnelle et solidaire, visant à accompagner ces pays vers des solutions durables et adaptées à leurs réalités nationales et aux dynamiques régionales.

Et l’Ambassadeur, Mohamed Arrouchi de conclure, qu’à travers ce dialogue, le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA cherche à identifier des pistes de convergence, renforcer la coopération inter-africaine et jeter les bases d’une réintégration progressive des pays en transition au sein de l’organisation panafricaine.