Les rebelles du Mouvement du 23 mars 2012 (M23) ont pris dans l’après-midi du mercredi 19 mars, le contrôle de la cité minière de Walikale-Centre, située dans la province du Nord-Kivu à l’Est de la République Démocratique du Congo (RDC).

Plusieurs témoignages de terrain et locaux renseignent que la prise de cette cité stratégique riche en ressources naturelles s’est produite après plusieurs jours de combats intenses entre les forces armées congolais (FARDC) et les rebelles du M23.

Les militaires congolais avaient déployé ce mardi 18 mars, des renforts en provenance de Kisangani, chef-lieu de la province voisine de la Tshopo, afin de stopper l’avancée des rebelles vers Walikale-Centre.

La région de Walikale renferme une kyrielle de ressources minières indispensables à la production d’outils technologiques et à des projections de transition écologique comme la cassitérite, le coltan, l’or et d’autres minerais précieux. Walikale-Centre constitue en outre un point de passage-clé pour le commerce, la logistique et l’exportation des minerais prélevés dans l’est de la RDC.

Environ un million de personnes dont environ 400.000 enfants ont été déplacées depuis fin janvier 2025 par la reprise des affrontements entre le M23 et les Forces armées congolaises, selon des chiffres onusiens.