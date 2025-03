La Commission de l’Union africaine (CUA) a loué par la voix de son président, Mahamoud Ali Youssouf, les résultats de la réunion trilatérale organisée par l’État du Qatar le 18 mars à Doha, réunissant les Présidents rwandais, Paul Kagamé et congolais, Félix Tshisekedi, sous les auspices de l’Émir Tamim bin Hamad Al-Thani.

« Le Président félicite les hommes d’État de la RDC et du Rwanda pour leur engagement en faveur du dialogue et du règlement pacifique de la crise dans l’est de la RDC », lequel engagement « témoigne d’un véritable leadership et d’une reconnaissance commune du caractère indispensable de la paix, de la sécurité et de la stabilité à la prospérité de leurs nations et de la région des Grands Lacs », indique le communiqué publié mercredi par la CUA.

Le patron de la Commission de l’UA dit avoir pris acte « de la réaffirmation par les deux dirigeants de leur engagement en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel », comme convenu lors du sommet conjoint de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), tenu le 8 février dernier à Dar es-Salaam (Tanzanie).

Il a exprimé sa gratitude à l’État du Qatar et à Son Émir, Tamim bin Hamad Al-Thani, pour leurs efforts visant à faciliter le dialogue et à instaurer la confiance.

Toujours selon le communiqué, l’Union africaine a réitéré son engagement à « soutenir les solutions africaines aux défis africains », telles que prônées par les processus de Luanda et de Nairobi.

L’organisation a estimé que « les discussions de Doha, menées dans un esprit d’engagement constructif, s’inscrivent dans la continuité de ces efforts et complètent les mécanismes régionaux en place », et souligné « l’importance d’une coordination continue » entre les différents intervenants.

Elle a exhorté toutes les parties prenantes à maintenir la dynamique créée à Doha et à œuvrer collectivement à la pleine mise en œuvre des engagements convenus.

La CUA a affiché sa disposition à soutenir et à accompagner ces efforts, conformément à son mandat de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité sur tout le continent.