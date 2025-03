Des industriels, experts et décideurs politiques sont attendus à Brazzaville, la capitale congolaise, pour prendre part du 24 au 26 mars 2025, au premier «Forum sur l’énergie et l’investissement de la République du Congo», a annoncé ce mercredi 19 mars le ministère congolais des Hydrocarbures.

Organisé en collaboration avec Energy Capital & Power (plateforme d’investissement axée sur l’Afrique pour le secteur de l’énergie), ce Forum «se veut un espace d’échanges entre les principaux acteurs du secteur pétrolier, visant à favoriser de nouvelles opportunités d’investissement et de collaboration dans ce secteur-clé de l’économie congolaise», précise l’exécutif congolais.

Selon Energy Capital & Power, «l’événement présentera des opportunités de partenariat et d’investissement dans l’exploration des hydrocarbures, la monétisation du gaz, l’énergie verte et les industries en aval à travers le continent, en mettant l’accent sur la République du Congo en tant que destination-clé pour les investissements énergétiques dans les secteurs du pétrole, du gaz et de l’électricité», détaillent les co-organisateurs.

Cette grand-messe sur l’énergie sera meublée pour ce faire, de panels de discussion, d’ateliers thématiques et de rencontres B2B auxquelles assisteront des représentants de grandes institutions, dont ceux des compagnies pétrolières et gazières ainsi que des investisseurs de premier plan.