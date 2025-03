Le président tchadien, le maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a reçu en audience, jeudi 20 mars à N’Djamena, le vice-ministre saoudien des Affaires Etrangères, Waleed Bin Abdulkarim El-Khereiji, avec qui il a discuté, entre autres, de la guerre au Soudan qui « menace l’équilibre sécuritaire et humanitaire au-delà des frontières » soudanaises, selon un communiqué de la présidence tchadienne.

Alors que le Soudan est plongé « dans une spirale de violences aux conséquences incalculables et dramatiques », l’Arabie Saoudite et le Tchad, qui sont directement concernés en raison de leur proximité géographique du Soudan, entendent redoubler d’efforts «pour éviter un effondrement total du pays» ajoute la présidence tchadienne, précisant dans son communiqué, que N’Djamena et Ryad ont décidé de mettre en place « un front diplomatique pour le retour de la paix au Soudan». Le vice-ministre, Waleed Bin Abdulkarim El-Khereiji a présenté, dans ce cadre, une initiative saoudienne, laquelle a reçu l’adhésion du Tchad.

«Conscients du péril que représente ce brasier désormais incontrôlable à leurs portes, le Tchad et l’Arabie Saoudite ont décidé d’adopter une position commune pour intensifier la pression en faveur d’une désescalade immédiate», souligne le texte.

Mahamat, « qui a exprimé sa disponibilité à jouer un rôle actif dans cette dynamique, a réitéré l’engagement du Tchad à mobiliser tous les leviers diplomatiques pour favoriser un règlement pacifique du conflit », indique le communiqué, ajoutant que le Tchad a toujours cherché tous les moyens pour stopper ce conflit.

Au-delà de la crise soudanaise, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de consolider leur coopération, fondée sur la confiance et la fraternité.