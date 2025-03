L’élection de la Zimbabwéenne Kirsty Coventry à la présidence du Comité International Olympique (CIO) ravit la grande famille sportive du continent africain.

La Confédération Africaine de Football (CAF) fait partie, via son président, Patrice Motsepe, des premières institutions sportives africaines à avoir réagi devant cette grande première pour l’Afrique et une Africaine.

«Patrice Motsepe présente ses plus chaleureuses félicitations à Mme Kirsty Coventry élue Présidente du Comité International Olympique. Mme Coventry qui est également Ministre de la Jeunesse, des Arts, des Sports et des Loisirs au Zimbabwe, entre dans l’histoire en devenant la première Africaine et la première femme à occuper ce poste au sein du CIO», a chaleureusement salué la CAF à travers un bref communiqué.

«Au nom des 54 Associations Membres de la CAF, nous adressons nos plus chaleureuses félicitations à Mme Kirsty Coventry pour son élection à la présidence du CIO » soulignant que «son accession à cette fonction d’envergure est une immense source de fierté pour l’Afrique et témoigne de la reconnaissance de son parcours remarquable».

Saluant au passage «son engagement indéfectible en faveur des idéaux olympiques. Nous lui formulons nos vœux les plus sincères de réussite dans l’exercice de ses nouvelles responsabilités», a conclu la CAF.

Kirsty Coventry, 41 ans, est l’Africaine la plus médaillée aux Jeux Olympiques d’été avec 7 breloques dont deux en or en natation.