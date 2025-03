La Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a annoncé avec satisfaction, ce lundi dans un communiqué, l’adhésion, dans ses rangs, de la Somalie ; laquelle lui permet de se rapprocher davantage de son objectif d’élargir son offre de produits à toutes les parties du continent.

La Somalie est ainsi devenue le 53e État membre africain de l’institution financière multilatérale panafricaine. La Somalie « accepte et adhère (…) à l’Accord portant création de la Banque » et s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la ratification de l’Accord, selon les informations contenues dans l’instrument d’adhésion qui a été signé par le Ministre d’État au Cabinet du Premier ministre, Hirsi Jama Gani.

« Au nom du gouvernement somalien et de son peuple, je remercie sincèrement Afreximbank pour ses efforts qui ont permis à notre pays d’être membre de la Banque. Cet accord historique témoigne de notre engagement à devenir un acteur clé du développement régional et continental, notamment par le commerce, et dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) », a déclaré Gani lors de la cérémonie de signature.

Il a souligné que ce partenariat est important pour les efforts de reconstruction et de diversification économique en cours de la Somalie ; avant d’exhorter Afreximbank à accélérer la mise en œuvre de ses programmes et initiatives en Somalie, en les alignant sur le Plan national de développement du pays.

« Nous sommes ravis d’accueillir la Somalie dans la famille Afreximbank », a fait part le Président d’Afreximbank, Benedict Oramah, qui a, entre autres, indiqué que l’adhésion de la Somalie constitue « une étape importante qui élargit la possibilité pour les secteurs public et privé somaliens d’accéder au financement et aux autres interventions connexes qui répondent à leurs besoins réels ».

D’après le communiqué, l’intégration de Mogadiscio fait suite à des engagements dynamiques entre Afreximbank et le gouvernement somalien, visant à identifier et à explorer les possibilités de soutenir le programme de développement du pays. Une feuille de route commune a été établie pour guider ces efforts.

Par ailleurs, Afreximbank a entamé des discussions avec les entreprises et les secteurs financiers somaliens, reconnaissant leur rôle vital dans la mise en œuvre des programmes de développement de la Banque et la promotion de la croissance économique dans le pays.