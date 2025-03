Le Ministre tunisien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, a renouvelé, lundi, la volonté de son pays de poursuivre son soutien aux efforts fournis par l’ONU pour sortir la Libye de la crise dans laquelle elle est plongée depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, et ce lors d’un entretien avec la Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL), Hanna Serwaa Tetteh, qu’il a reçue en audience.

Il a fait aussi part de la « disponibilité » de la Tunisie « à contribuer aux efforts visant à soutenir le dialogue, le consensus et la réconciliation en vue de parvenir à un règlement politique dirigé et contrôlé par les Libyens, de restaurer la sécurité et la stabilité en Libye et de promouvoir la paix et le développement dans la région », selon un communiqué du ministère.

De son côté, Hanna Tetteh, également Représentante spéciale du Secrétaire Général des Nations Unies, a présenté le plan d’action de la MANUL et a fait part de sa « considération pour le soutien continu de la Tunisie à la médiation de l’ONU en Libye ainsi que sa coopération et son soutien à la MANUL, dans l’accomplissement de son mandat. »

L’ancienne cheffe de la diplomatie ghanéenne a, dans la suite, affirmé son appréciation quant aux positions équilibrées et constructives de la Tunisie par rapport à la situation en Libye et de son rôle en appui au dialogue, au consensus et à la réconciliation entre les frères libyens.

Pour rappel, Tetteh a été nommée à son poste en Libye en fin janvier dernier, remplaçant le Sénégalais Abdoulaye Bathily qui avait jeté l’éponge, plusieurs mois plus tôt, accusant les dirigeants libyens de « placer leurs intérêts personnels au-dessus des besoins du pays » pour lesquels l’ONU se bat.