Les Forces armées soudanaises (FAS) sous commandement du Général Al-Burhane ont annoncé le week-end écoulé, la reprise du contrôle de nouveaux sites stratégiques dans la capitale Khartoum.

«Nos forces dans le centre de Khartoum continuent de faire pression sur les milices et ont pris le contrôle de l’hôtel Corinthia et de l’Administration des installations stratégiques», a annoncé le porte-parole des FAS, Nabil Abdalla dans un communiqué.

Il a précisé que «le siège du Service national de renseignements a également été évacué, tandis que les membres des milices tentent désespérément de fuir nos forces partout en ce moment».

Dans la même dynamique, les FAS ont annoncé avoir renforcé leur contrôle sur des sites-clés du centre de Khartoum comme la tour Zain, la Banque centrale du Soudan, la tour de la Banque du Sahel et du Sahara, la tour Cooperative, le Collège Bayan, le Musée national, l’Université soudanaise des sciences et de la technologie, et la Salle de l’amitié.

Le 21 mars dernier, les forces armées soudanaises avaient déjà annoncé avoir repris le contrôle du Palais présidentiel et des institutions gouvernementales dans le centre de Khartoum.

Les paramilitaires des Forces de soutien rapides (FSR – rébellion) avaient souligné à l’occasion, que les combats se poursuivent entre les parties et que cette reconquête du Palais présidentiel a fait de nombreuses pertes en vie humaines. Les deux camps s’affrontent depuis le 15 avril 2023 dans une guerre fratricide, et particulièrement meurtrière à Khartoum et ailleurs dans le pays.