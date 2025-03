La République de la Tunisie est devenue ce 24 mars 2025 le premier Etat du Maghreb à rejoindre l’ATIDI (Assurance pour le développement du commerce et de l’investissement en Afrique) dans le cadre de la diversification de ses partenariats.

La Tunisie est ainsi devenue ainsi, le 25è membre de cette Agence panafricaine en inscrivant son adhésion «dans le cadre de ses efforts visant à promouvoir les investissements nationaux et étrangers et à sécuriser les échanges commerciaux sur le continent africain, en prévoyant des mécanismes de garantie pour réduire le coût des risques et faciliter l’accès au financement».

Selon des précisions du ministre tunisien de l’Economie et de la Planification, Samir Abdelhafidh, la Tunisie peut désormais contribuer au capital de l’ATIDI.

Portée sur les fonts baptismaux en l’an 2000 et basée au Kenya, l’ATIDI offre des assurances contre les risques commerciaux et politiques aux entreprises, investisseurs et bailleurs de fonds souhaitant faire des affaires en Afrique.