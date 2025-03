Le Président de la Transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a accordé lundi 24 mars à Ouagadougou, une audience au Burkinabé Charles Kaboré et Emmanuel S. Adebayor, deux ex-stars du football africain et anciens capitaines de sélections nationales d’Afrique, qui lui ont présenté un certain nombre d’initiatives sportives panafricaines.

Les ex-joueurs Kaboré et Adebayor ont confié à leur sortie d’audience être porteurs d’une part d’un «message de paix, de soutien à la résilience du Burkina Faso face à l’hydre terroriste».

Ils ont souligné d’autre part, qu’ils sont porteurs de nombreuses initiatives à travers lesquelles ils ambitionnent d’apporter leurs diverses expériences acquises dans de multiples Championnats occidentaux «au développement du sport africain et particulièrement du football au Burkina Faso».

A la faveur de cette audience, Emmanuel S. Adebayor a offert un de ses maillots portés sous les couleurs du club anglais Arsenal au dirigeant burkinabè, ainsi qu’un autre maillot portant les autographes de multiples ex-stars du ballon rond africain en séjour au Burkina Faso pour soutenir la résilience du pays et ses projections panafricaines.

En marge de cette audience, le Président Ibrahim Traoré et de proches collaborateurs ont livré un match amical contre une équipe d’ex-stars du football africain composée d’Adebayor, du Nigérian, Jay Jay Okocha, de Charles Kaboré, du Sénégalais Mamadou Niang, etc. Le score final de cette rencontre a été de 8-2 en faveur de l’équipe présidentielle, avec à la clé, un triplé du capitaine Ibrahim Traoré.