Le sort de la première République noire au monde (Haïti) continue de préoccuper les Etats-Unis qui ont réaffirmé ce mercredi, leur confiance et leur soutien à la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMS), par la voix du secrétaire d’Etat, Marco Rubio qui était en déplacement dans la région.

Le Secrétaire d’État américain a rencontré ce mercredi 26 mars, le président du Conseil présidentiel de transition (CPT) haïtien, Fritz Alphonse Jean, lors de sa visite à Kingston en Jamaïque, a annoncé le Département d’Etat.

Le ministre Marco Rubio a pris note de la «situation désastreuse en matière de sécurité à Port-au-Prince (capitale), et a salué l’extraordinaire bravoure de la Police nationale haïtienne et de l’ensemble du personnel international soutenant la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMS), pour leur travail visant à instaurer la stabilité et la sécurité dans le pays».

Marco Rubio a souligné en outre «l’importance de la coordination au sein du Gouvernement haïtien pour lutter contre les gangs criminels qui terrorisent la population d’Haïti», a aussi insisté le chef de la diplomatie américaine.

Les USA constituent le principal bailleur de la MMS à laquelle contribuent une dizaine de pays des Caraïbes et le Kenya. Malgré la détermination des contingents de la MMS, les gangs demeurent actifs à Port-au-Prince et y contrôlent toujours une bonne partie.

Ce 25 mars, un officier kényan de la MMS a été enlevé dans le cadre d’une activité de la Police nationale haïtienne, un autre a été tué en février 2025 et un autre a été blessé le 18 mars dernier. Haïti est indépendant depuis le 1er janvier 1884, mais demeure l’Etat le plus pauvre des Caraïbes.